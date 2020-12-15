Bordan katma değerli ürünler üretilmeye devam ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çamaşırlardan sonra bulaşıklar için de bor kaynaklı temizlik ürünleri geliştirdi. BORON bulaşık deterjanları farklı seçeneklerle raflarda yakın sürede yerini alacak.

Elde ve makinede

Bordan üretilen bulaşık deterjanı elde yıkama ve makinede yıkama için iki ayrı şekilde piyasaya sürülecek. Elde yıkama için olan sıvı, makine için olan ise jel ve doğal parlatıcılı olarak tüketiciyle buluşturulacak.

Anti-alerjen ve hijyen etkileriyle geliştirildi

BORON bulaşık deterjanlarında petrol türevleri, parfüm ve fosfat katkı maddeleri gibi insan sağlığına ve doğaya zararlı maddeler yer Ağartıcılar da içermiyor. Ürünler bor madeninin temizleme, yumuşatma, antibakteriyel, anti-alerjen ve hijyen etkileriyle geliştirildi.

Bulaşıklarda kalıntı bırakmayan yeni geliştirilen ürün tek şişesiyle 41 yıkamaya kadar kullanım sağlayacak.

Yeni ürünlerin tanıtımı yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından gerçekleştirilecek.