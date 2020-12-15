Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, vizyoner projelerle Samsun'u geleceğe taşımak istediklerini vurguladı.

Samsun'u her alanda yapacakları yatırımlarla kalkındırmak istediklerine işaret eden Demir, Türkiye'nin en büyük GES projesini gerçekleştireceklerini aktardı.

"Yıllık 80 milyonluk gelirimiz olacak"

ÇED sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Demir, "Projenin büyük bir kısmını hibe kaynaklardan elde edeceğiz. Projenin gerçekleşmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 80 milyonluk gelirimiz olacak. Bunun dışında bakanlıklarımızla yürüttüğümüz projelerimiz var. Şu ana kadar kendi kaynakları dışında en fazla kaynağı Samsun'a kazandıran belediyeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihale ettiği 4 proje için ödeyeceği para 1.9 milyar lira." dedi.

Demir, Samsun'daki tüm kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini belirterek, Atakum'a büyük bir kütüphane yapılması için çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.