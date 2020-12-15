İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı envantere kazandırıldı
İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı", Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Meltem-3 projesi kapsamında "TCB-751" kuyruk numaralı karakol uçağının, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca teslim alındığını açıkladı.
Uçak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığına intikal ettirildi.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımı ile hizmete giriş töreni düzenlendi.
P-72 Deniz Karakol Uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hava gücü arttı.
MELTEM-3 projesi kapsamında TCB-751 kuyruk numaralı ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, TUSAŞ/Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alındı ve Deniz Hava Komutanlığı Kartepe/Kocaeli’ye intikal ettirildi.https://t.co/DIjZ9ionfk#MSB #TSK pic.twitter.com/dx0QmY1Hri— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020
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