İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) bir konuşma yaptı.

Wallace, konuşmasında, Türkiye'nin İHA, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını söyledi. Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek gösterdi.

"Türkiye savunma sanayiinde yenilikler yaptı"

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin etkin olarak kullanıldığını vurgulayan Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini imha ettiğini anlattı.

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayiinde yenilikler yaptığını söyledi.

"Türk İHA'ları düşmana gerçek zorluklar yaşatma kapasitesine sahip"

Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.

İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

İngiltere bazı askeri programlardan vazgeçebilir

Wallace, İngiltere'nin, savunma bütçesinin kullanılmasında ve bazı eski askeri programlarda kesinti yapıp yapmama konusunda birtakım zor kararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce gelir" dedi.

İngiltere'de savunma bütçesi artırılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine dikkat çekmişti.

Savunma bütçesinin 4 yıl süreyle her yıl yüzde 10 artırılacağını söylemiş, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar sterlin olacağını açıklamıştı.

Johnson, ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini paylaşmıştı.