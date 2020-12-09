Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile ilgili Twitter hesabından bir tweet paylaştı.

Paylaşımda, 2015 yılında Batman’da Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı hatırlattı. Selçuk Bayraktar, attığı tweette şunlara yer verdi:

"Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270 bin saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür... #MilliTeknolojiHamlesi"

Tam 5 yıl önce...



Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış.



Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış.



Şimdi 270.000 saati geride bıraktı.



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi https://t.co/Bj673g2AsA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 9, 2020

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 S/İHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.