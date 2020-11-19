Savunma sanayiinde son dönemde adından sıkça söz edilen sürü İHA sistemleri, donanım maliyetlerinin düşüklüğü, düşman kuvvetleri tarafından zor tespit edilme, büyük platformlara karşı asimetrik tehdit oluşturma gibi avantajlar sağlıyor. Bu sayede tek bir platformun uzun sürede gerçekleştireceği görevler daha kısa sürede tamamlanabiliyor, tehlikeli bölgelerde insan hayatını riske atmadan görevler yerine getirilebiliyor.

Birçok ülke bu teknolojiyi henüz simülasyon ortamında denerken, sınırlı ülke sürü teknolojisine sahip bulunuyor. Türkiye ise son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda sürü teknolojisinden yararlanarak bu alandaki ender ülkeler arasına adını yazdırdı.

Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Sürü İHA sistemleri konusunda çeşitli projeler yürütüyor ve bu teknolojinin daha da gelişmesini destekleyen etkinliklere imza atıyor.

SSB tarafından düzenlenen Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin katılımıyla insansız platformların sürü konseptinde kullanımına yönelik algoritma ve yazılımların geliştirilmesi hedefleniyor.

Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında 1998’den bu yana yerli ve milli çözümleriyle ilklere imza atan MilSOFT da geliştirdiği otonom sistemler ve sürü teknolojisine yönelik yazılımla SSB'nin teknoloji geliştirme yarışmasına katıldı, birinci aşamayı başarıyla tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

MilSOFT, öz kaynaklarıyla yaklaşık 3-4 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonunda dünyada büyük ilgi gören sürü hareket kabiliyeti için yeni bir çözüm ortaya koydu.

MilSOFT, özgün olarak geliştirdiği görüntü işleme algoritmalarıyla yapay zeka ve makina öğrenmesi tekniklerini kullanarak yüksek başarı oranı ve hassasiyetle otomatik hareketli hedef tespiti ve hedef tanımlama yapma kabiliyetini uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sunuyor.

Uçak ve platformlardan İHA sürüleri atılabilecek

Halen kullanımda olan istihbarat/görüntü kıymetlendirme çözümleriyle entegre şekilde çalışan sürü İHA’lar, mevcut istihbarat sistemleri yeteneklerine keşif, tespit, tanıma, arama ve kurtarma, araç takip, röle oluşturma gibi ilave kabiliyetler ekleyerek güç katacak. Örneğin, uçak ve platformlardan İHA sürüleri atılabilecek, elde ettikleri görüntüler hava fotoprafına girecek, sürüdeki araçlar röle göreviyle birlikler arasında görüntü aktarımı gerçekleştirebilecek. İnsan gözünden kaçabilecek unsurlar yapay zekanın da desteğiyle tespit edilecek, araçların silahlandırılmasıyla da çoklu taarruz yeteneği kazanılacak.

Üzerinde çalışılan bir başka kullanım senaryosuna göre, MilSOFT'un link çözümleriyle helikopterlerden komut verildiğinde kendisine eşlik eden İHA sürüsü önden taarruz gerçekleştirip operasyonel destek verebilecek.

MilSOFT, sürü halinde hareket edebilme yeteneğini su altı ve üstü platformlar ile kara araçlarına da aktarmayı hedefliyor.

İHA sürüsü formasyona uygun şekilde uçabiliyor

SSB yarışmasında da başarıyla görev yayan MilSOFT Sürü İHA yazılımları hem sabit hem de döner kanatlı İHA platformlarında çalışabiliyor. İHA sürüsü formasyona uygun şekilde uçabiliyor ve görev sırasında formasyonunu anlık olarak üç boyutta değiştirebiliyor.

İHA sürüsü bir görevin başlangıcından sonuna kadar tamamen otonom çalışabiliyor ve MilSOFT’un Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği istihbarat uygulamaları üzerinde anlık olarak takip ve kontrol edilebiliyor.

Sürüdeki araçlar yarım saatin üzerinde uçuş süresine ve 1 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Araçlar sert araziye inebilecek iniş takımlarıyla görev yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Amaç, 50 araçlık İHA sürüsünü operasyonel hale getirmek

Sahada 5 araçlık sürüyle gösterimler gerçekleştirilirken, simülasyon ortamında bu sayı 25'e kadar çıkıyor. MilSOFT yürütülecek çalışmalarla 50 araçlık bir İHA sürüsünü operasyonel hale getirmeyi amaçlıyor.

MilSOFT Sürü İHA çözümü, 6 ay içinde keşif ve gözetleme, 1 yıl içinde de hedef tespit ve imha görevlerini yerine getirebilir hale gelecek. Sürü İHA'lar, konvoy güvenliği, devriye görevi, sabit tesislerin ya da kritik alanların korunması gibi konseptlerde de görev alabilecek.

İHA'lar arasındaki haberleşme yine MilSOFT'un kendi özgün link çözümleriyle sağlanıyor. Araçlar 500 metre mesafeye kadar birbirleriyle haberleşebiliyor. Elde edilen verinin daha ileriye aktarılması istendiğinde 10 kilometrelik bir ağ çözümü daha bulunuyor.

MilSOFT, geliştirdiği sürü yazılımını tüm yerli ve milli İHA üreticilerinin kullanımına sunmayı amaçlıyor.