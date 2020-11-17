TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yerli ve milli zırhlı araç Pusat hakkında bilgi verdi.

Tarımsal alandaki tecrübe ve başarılarını savunma sanayisine taşıdıklarını söyleyen Tosun, "Traktör sektöründe önemli ve süregelen başarılara imza atan TÜMOSAN son yıllarda savunma sanayisinde de önemli projelerde çalışmalarına hızla devam ediyor. Motor, transmisyon, aktarma organları ve görev donanımlarına kadar yüzde 100’e yakın yerli ve milli zırhlı bir araç olan Pusat’ın prototipini üreterek standardizasyon testlerine başladık ve yakın bir zamanda da Türk savunma sanayisinin kullanımına sunacak hale geldik" dedi.

Tosun, Pusat’ın yanı sıra hava ve deniz savunma sistemlerinde de çalıştıklarını vurgulayarak, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki itici çekici vasıtaların motorlarından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kullanılan Uçak Durdurma Sistemlerin Geri Sarma Motorlarına kadar birçok farklı alanda geliştirdiğimiz ürünler dikkat çekiyor" diye konuştu.

Tarımın önem kazanması traktör satışlarını artırdı

Halim Tosun, pandemide Türkiye'nin tarıma önem vererek iç pazara yöneldiğini belirterek, "Traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200’e yakın model üreten TÜMOSAN, 2020'nin nisan-eylül döneminde geçen yıla oranla satışlarını yüzde 113 oranında artırdı. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıla oranla yüzde 117 artış yaşandı" dedi.