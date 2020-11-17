Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) geçen sene ekim ayında 175 bin TEU konteynerlik iş hacmi gerçekleştirildi. İş hacmini bu yılın ekim ayında 185 bin TEU konteynere çıkaran liman, kendisine ait rekoru kırdı.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bir rekora daha imza atan personele minnettar olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde tüm çalışanlarımızın ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve önlemi uygulamaya koyduk. İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik" dedi.

"Bölge ticareti için dijital çözüm çalışmaları"

Van Daele, bölge ticaretine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projeleri geliştirmenin yanı sıra bölgemizde ihracat ve ithalat yapan, lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla dijital çözümler üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürmeyi planlıyoruz."