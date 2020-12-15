Iğdır-Nahçıvan arasında kurulacak hattın mutabakat zaptı, iki ülkenin enerji bakanlarının katıldığı törende imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamının karşılanacağını söyledi.

Nahcivan'a güvenli doğalgaz arzı

Türkiye-Azerbaycan ortaklığını çok önemli bir projeyle perçinlediklerini belirten Bakan Fatih Dönmez, “İnşallah bu boru hattını da doğalgaz alanında hayata geçirdiğimiz önemli projeler gibi en kısa süre içinde tamamlayacağız. Nahçıvan, ülkemiz üzerinden gelen doğalgaza kavuşacak. Iğdır üzerinden ulaştırılacak gazla, Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak. Nahçıvan’a Karabağ’ın işgali öncesindeki kadar güvenli bir doğalgaz arzı sağlanacak” dedi.

Bakan Dönmez, ihale çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki 1 yıl içinde projenin tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

