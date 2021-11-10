Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin üçüncü FSRU'su 2022'de devreye alınacak
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi bulunmaktadır. Üçüncü tesisi inşallah 2022'de devreye alacağız" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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