Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısının ardından protokol ve anlaşmaların imza törenine katıldı.

İki ülke arasında yapılan 6 anlaşmadan ilki başkent Cezayir'de iki bakanın katılımıyla gerçekleşti.

İş, istihdam, sosyal güvenlik alanlarında anlaşmalar yapılacak

İki ülke arasında veterinerlik alanında yapılan iş birliği anlaşması imzalandı. Diğer 5 anlaşma da iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlığındaki üst düzey İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında imzalanacak.

Cezayirli Bakan, toplantının tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Diğer anlaşmalar da tüketiciyi koruma, iş, istihdam, sosyal güvenlik, çevre ve iki ülke arasında ticaret odası kurulması gibi alanlarda.

"Yeni iş birliği alanlarını ve muhtemel fırsatları değerlendirdik"

Dönmez, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısına katılmak üzere geldiği Cezayir'de mevkidaşı Arkab ile temaslarda bulunmuştu.

Cezayirli bakanla düzenlediği basın toplantısında Dönmez şunları söylemişti:

"Mevkidaşım ile detaylı bir görüşmemiz oldu. Yeni iş birliği alanlarını ve muhtemel fırsatları değerlendirdik. Bu temasların sonuçlarını çok kısa bir süre içinde göreceğiz inşallah."