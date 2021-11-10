Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 27 bin 259 yeni vaka
Son 24 saatte 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi hayatını kaybetti.
Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar. pic.twitter.com/AACHsgiII7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2021
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