Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid El-Meşri ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Libya Yüksek Devlet Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Libya
Son Haberler
- 18:38
- 18:25
- 18:22
- 18:16
- 18:19
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz