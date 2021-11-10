Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu, şehit ve gazi aileleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştüğü anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Onlara çok şey borçluyuz"
Fotoğraflarla birlikte mesaj da yayımlayan Soylu, şunları söyledi:
"Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız."
Onlar bize, Aziz Şehitlerimizin ve Gazilerimizin emaneti, aileleri...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 10, 2021
Onlara çok şey borçluyuz...
Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde, Siirt’ten gelen Şehit ve Gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız... pic.twitter.com/Ra7Fp4tUua
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Şehit
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye mektup
Yükleniyor lütfen bekleyiniz