İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştüğü anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Onlara çok şey borçluyuz"

Fotoğraflarla birlikte mesaj da yayımlayan Soylu, şunları söyledi:

"Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız."