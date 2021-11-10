BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile metal, ana sanayi oldu.

Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.624,09 puana taşıdı.