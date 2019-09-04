Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin seramik mamulleri ihracatındaki artış devam ediyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre seramik mamulleri ihracatından 27 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Söz konusu dönemde bu ürünlerin ihracatı yüzde 5 artışla 572 milyon 462 bin dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 545 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa'nın seramiği Türkiye'den

Yılın ilk yarısında ABD'den İsveç'e, İsrail'den Avustralya'ya, Nijer'den Brezilya'ya kadar 6 kıtada 158 ülkeye seramik mamulleri satışı yapıldı. Listenin ilk sıralarında Avrupa ülkeleri yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke 76 milyon 678 bin dolar ile Almanya oldu. Bu rakam, toplam seramik mamulleri ihracatının yüzde 13'ünü oluşturdu.

İhracatta Almanya'yı 51 milyon 67 bin dolarla Birleşik Krallık, 41 milyon 999 bin dolarla ABD, 38 milyon 891 bin dolarla İsrail ve 37 milyon 229 bin dolarla Fransa izledi.

İthalat azaldı

Yılın ilk yarısında seramik mamulleri ithalatı ise yüzde 21 azalışla 151 milyon 384 bin dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 192 milyon 148 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin seramik mamulleri ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 65 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 23 milyon dolarla Almanya, 10 milyon dolarla Hindistan, 5 milyon dolarla Çekya ve 4 milyon dolarla Kuzey Makedonya takip etti.

TÜİK verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla seramik mamulleri ihracatı yapılan 10 ülke şöyle:

Ülke İhracat (Dolar)

Almanya 76.678.803

Birleşik Krallık 51.067.288

ABD 41.999.491

İsrail 38.890.950

Fransa 37.229.284

Hollanda 18.220.530

İtalya 17.987.822

Belçika 13.532.347

Romanya 13.462.299

İsveç 11.175.941

Kaynak: AA