Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden Enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettiklerini belirten Albayrak, üretici fiyat endeksindeki düşüşün, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettireceğini belirtti.

Bakan Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." açıklamasını yaptı.

Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız. pic.twitter.com/pXR5eNa6tr — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2019

Kaynak: TRT Haber