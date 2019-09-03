Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle LED ampullerin ithalatında yürütülecek gözetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu ampullerin ithalatında kilogram başına 14 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Oyuncak ithalatında gözetim uygulanacak

Tebliğlerle, oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahlar ile plastik ürünlerin ithalatında yürütülecek gözetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, aralarında oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahın da bulunduğu ürünlerin ithalatında ton başına 5 bin dolar ile 30 bin dolar arasında değişen gözetim uygulanacak.

Plastik ürünlerin ithalatında gözetim

Öte yandan plastik ürünlerin ithalatında ise ton başına 3 bin 200 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Söz konusu ürünler ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresinden de başvurulabilecek.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.

Oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahların da aralarında olduğu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması bugünden itibaren, plastik ürünlere ilişkin gözetim uygulaması ise 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA