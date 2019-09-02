Dünyanın en büyük iki ekonomisi, bir yıldan uzun süredir ticaret savaşında karşı karşıya.

ABD ile Çin arasında inişli-çıkışlı devam eden ticari gerginlik, uygulamaya konan ek gümrük vergileriyle yine tırmanışa geçti.

Dikkatler bu ay başlayacak ticari görüşmelere çevrildi.

Ticaret savaşına çözüm aranacak görüşmelerde ilerleme sağlanması umut ediliyor. Ancak uzmanlar kısa sürede sonuç elde edilemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Bu süreçte Washington, Amerikan firmalarının Çin pazarından çekilmesini istese de, firmalar bu talebe sıcak yaklaşmıyor.

Çin pazarıyla ilgilenen Amerikan firmaları artışta

Amerikan-Çin İş Konseyi tarafından yapılan araştırma, Amerikan firmalarının büyük bölümünün Çin pazarından çıkmayı planlamadığını ortaya koydu. Tam tersine, şiddetlenen ticaret savaşına karşın Çin pazarıyla ilgilenen Amerikan firmaları artışta.

Yaşanan gerginlik, Amerikan dolarının rezerv para birimi olmaktan uzaklaştığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Amerikan dolarının küresel itibarını yitirdiğini öne sürdü.

Washington’un İran’a yönelik yaptırımlarını eleştiren Lavrov, “Bu adımlarla, dolar itibarını kaybediyor” dedi.

Kaynak: Reuters, AP

