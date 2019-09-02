Rusya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran’ın nükleer anlaşmanın yeniden güncellenmesine dair herhangi bir müzakereye karşı olduğunu vurgulayarak, “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın” uyarısında bulundu.

Zarif anlaşmanın güncellenmesine dair müzakerenin nükleer anlaşmaya aykırı olacağını söyleyerek, “İran ve Rusya nükleer müzakerelerin ilk etabında bulundular. Pandora’nın kutusunu açıp tekrar kapatmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Rusya’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini açıklamıştı.

Zarif, bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı görüşmelerde Suriye konusu ve Türkiye’de yapılacak olan Astana Zirvesi'nin ele alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA