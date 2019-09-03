ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, 1 yıldan uzun bir süredir hem tarafların ekonomisinin hem de küresel piyasaların ağır yaralar almasına neden oldu.

İki ülkenin temsilcileri arasında başlayan müzakereler ile kısa adımlar atılsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in anlaşma şartlarına uymadığını açıklamasının ardından savaş yeniden şiddetlendi.

Trump yönetimi, Çin firmalarının ABD pazarına girmesini engellemenin yanı sıra ABD'li şirketlerden de Çin pazarından uzak durmalarını istedi.

Ancak şirketler Washington'ın çağrısına kulak tıkadı.

Çin pazarıyla ilgilenen Amerikan firmaları artışta

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, birçok Amerikan firması için en büyük pazar konumunda.

Amerikan-Çin İş Konseyi tarafından yapılan araştırma, Amerikan firmalarının büyük bölümünün Çin pazarından çıkmayı planlamadığını ortaya koydu.

Tam tersine, şiddetlenen ticaret savaşına karşın Çin pazarıyla ilgilenen Amerikan firmaları artışta.

Ticaret savaşı için dikkatler bu ay başlayacak görüşmelere çevrildi.

Ticaret savaşına çözüm aranacak görüşmelerde ilerleme sağlanması umut ediliyor. Ancak uzmanlar kısa sürede sonuç elde edilemeyeceği uyarısını yapıyor.

Akıllı telefon satışları düştü ancak Huawei yükselişte

ABD'nin Huawei'e uyguladığı uluslararası baskıya karşın akıllı telefon pazarındaki 2019 ikinci çeyrek rakamları ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Pazar araştırması şirketi Gartner'a göre, akıllı telefonların küresel satışları 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,7 azaldı ve toplam 367,9 milyona ulaştı.

Akıllı telefon satış toplamı küresel olarak daha zayıf olmasına rağmen, güçlü tanıtım ve marka konumlandırma özelliği, Huawei'in Çin'deki çeyrek dönemde rekor sayıda akıllı telefon satmasına yardımcı oldu ve bölgesinde yüzde 31 artış sağladı.

Küresel satış verilerine bakıldığında Huawei'in, 2018’in ikinci çeyreğine göre yüzde 16,5 oranında arttış sağladığı görüldü.

Ancak ABD merkezli Apple için durum parlak değil.

Şirket, ikinci çeyrekte 38 milyonun üzerinde iPhone sattı ve yıllık bazda yüzde 13,8 düşüş gösterdi.

ABD'li tüketiciler nasıl etkileniyor?

Devam eden ticaret savaşı ile hem ABD hem de Çin, birbirlerinin ürünlerinin ithalatı için tarifeler uyguluyor.

ABD'deki tüketiciler için bu, Çin'de üretilen bazı ürünlerin satışının pahalanması anlamına geliyor.

Tüketicilerin ABD ürünlerine yönlendirilmesi ve iç piyasanın hareketlendirilmesi hedefleniyor.

Bu tarifelerin 2018 sonunda her iki tarafta da yürürlüğe girmesine rağmen, Çin'den yapılan ithalat arttı ve ABD'den yapılan ihracat o yıl azaldı.

Huawei ABD'yi neden rahatsız ediyor?

Trump yönetiminin hedefinde ne var?

ABD, Çin'i fikri mülkiyet haklarını ihlalle suçluyor. Çin'in ulusal şirketlerini sübvansiyonlarla destekleme politikasını haksız rekabet doğurması nedeniyle değiştirmesini istiyor.

ABD ayrıca 420 milyar dolarlık ticaret açığını kapatmak amacıyla Çin'in daha fazla Amerikan malı almasını istiyor.

İhracat ile ithalat arasındaki farkı ifade eden dış ticaret açığını kapatmak, Trump'ın ana politikalarından birini oluşturuyor.

Grafik: Şeyma Özkaynak

Kaynak: Howmuch.com, Gartner, AA, U.S Census