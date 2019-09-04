Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Ağustos ayında ihracat 2018'in ağustos ayına göre, yüzde 1,7 artış göstererek 13 milyar 150 milyon dolar oldu. Yılın ilk 8 ayında ise ihracat yüzde 2,7 arttı, 117,3 milyar dolara yükseldi.

Son 12 aylık ihracat rakamı ise 180,1 milyar dolar oldu. Bu rakamla Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı.

174 ülkeye ihracat Türk lirası ile yapıldı

Ağustos ayında 174 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar lira oldu. 5 bin 967 firma ağustos ayında Türk lirasını tercih etti.

132 ülkeye ihracat arttı

Ağustos ayında 223 ülke ve bölgede ihracat yapıldı.

Bu ülkelerin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa Birliği’nin payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.

132 ülkeye ihracat arttı

Ağustos ayında 223 ülke ve bölgede ihracat yapıldı.

Bu ülkelerin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu.

İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük pazarı Avrupa Birliği’nin payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.

Ağustos ayında bin 219 firma ihracata "Merhaba" dedi

Ağustos ayında toplam 35 bin 989 firma ihracat gerçekleştirdi. Bin 215 firma 2019 yılında ilk kez ağustos ayında ihracat gerçekleştirdi.

Bin 219'u ise ihracata ilk kez bu ay başladı. Bu firmaların ihracat yaptığı ilk ülkeler Almanya, Irak ve Azerbaycan oldu.

Liderlik yine otomotiv sektöründe

İhracatını yüzde 8,4 artırarak 1,74 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü liderlik sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Yüzde 19 artışla 1,63 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci, yüzde 1,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ise listede üçüncü sıraya oturdu.

İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 46,5 artışla 175 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 30,2 artışla 6 milyon dolara ulaşan süs bitkileri ve yüzde 29,5 artışla 286 milyon dolara ulaşan çimento cam seramik toprak ürünleri oldu.

Kaynak: TRT Haber