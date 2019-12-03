Türkiye, uluslararası iş dünyası için uyuşmazlık çözüm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik yeni bir uygulama olan "Arabuluculuk-Tahkim Uyuşmazlık Çözüm Modeli" İstanbul'da tanıtıldı. Bu sistemle anlaşmazlıklar, mahkemeye gitmeden çözülebilecek.

Arabulucuk ve tahkim, önce, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, ardından ticari davalarda uygulanan bu iki yöntem, çözüme ulaşmak için kullanılan birer yol olarak ortaya çıktı. Şimdi artık bu iki yöntemi birleştiren bir uygulama var.

İstanbul Tahkim Merkezi, uyuşmazlıkların çözümünü daha da kolaylaştıracak "Arabuluculuk-Tahkim Uyuşmazlık Çözüm Modeli"ni hayata geçirdi.

Kısaca "Med-Arb" olarak tanımlanan yeni uygulama ile, anlaşmazlıklar mahkemeye gitmeden hızlıca çözülecek.

Anlaşmazlıklar, arabuluculukla 8 hafta içinde çözülmeye çalışılacak. Çözüm bulunamazsa hızlı tahkime gidilip, 3 ayda neticelendirilecek.

Uygulanacak çifte mekanizma, iş dünyasının ticari uyuşmazlıklarının çözümünü daha da kolaylaşacak.

Kaynak: TRT Haber