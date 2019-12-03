Milyonlarca çalışanın merakla beklediği süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Temel gayemiz hem işçi hem de işvereni ortak noktada buluşturmak" dedi. Komisyonun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü asgari ücret görüşmelerinde. İlk toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçileri Türk-İş, işveren kesimini ise TİSK temsil ediyor.

Türk-İş, yaşam şartlarının dikkate alınmasını istiyor. İşçi kesiminin talebi, asgari ücretin 2 bin 578 liranın altında olmaması.

İşveren ise asgari ücret desteğinin devam etmesini talep ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak.

Sürecin tamamlanmasıyla 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2019 yılında yüzde 26,1 arttı. Asgari ücret halen brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.

İkinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar verecek.

4 toplantının ardından 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber