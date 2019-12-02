İVME Finansman Paketi'yle tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL'ye ulaştı02 Aralık 2019 Pazartesi 15:29 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:31
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektöre ve üreticilere tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.
Albayrak, "Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu." dedi.
İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2019
Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu. pic.twitter.com/ux42ASyfOH
Kaynak: TRT Haber