Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektöre ve üreticilere tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Albayrak, "Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu." dedi.

İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar TL’ye ulaştı.



Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar TL oldu. pic.twitter.com/ux42ASyfOH — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2019

Kaynak: TRT Haber