Ticaret Bakanlığı desteği ile mücevher sektöründe bir ilke imza atıldı ve 16-18 Şubat tarihleri arasında ilk sana mücevher etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe 90 ülke katıldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “JOIN: Jewellery Online International Network” uygulaması ile toplam 90 ülkeden 850 alıcıyı 52 Türk markası ile bir araya getirerek 350 ikili görüşmeye zemin hazırladıklarını açıkladı.

“Sektör adına bir mihenk taşı”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üyelerimize dünyanın her bölgesinden satın almacılarla buluşma imkanı, J-BOX ile ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük kalitesinde canlı olarak servis edebilme fırsatı sunduk. JOIN ve J-BOX oluşumları, birliğimizin inovatif ve çözüm odaklı bakış açısının yansıması olarak sektör adına bir mihenk taşını simgeliyor."

Birlik, 27-30 Mayıs tarihlerinde İstanbul Mücevher Fuarı’nı düzenleyecek.