Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin 2020 yılı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,8 düştü.

Destatis açıklamasında, ülkede COVID-19’un ilk dalgasının yaşandığı nisan ve mayıs aylarında sanayi üretiminin 2019’un aynı aylarına göre sırasıyla yüzde 19,7 ve yüzde 23,4 düştüğü hatırlatılırken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları üreticilerinin geçen yılki üretimlerinin ise 2019’a göre yüzde 25 gerilediği aktarıldı.

Alman otomotiv sektörünün 2020 geliri 379,3 milyar euro

Satış değeri ile otomotiv endüstrisinin, Almanya'nın en önemli sanayi sektörü olması dikkati çekiyor. 50'den fazla çalışanı olan 968 şirkette yaklaşık 809 bini kişiyi istihdam eden sektör, 2020'de toplam 379,3 milyar euro gelir elde etti.

Diğer önemli sanayi kollarından makine mühendisliğinde de üretim geçen yıl yüzde 13,8 düştü. Düşüş kimya sektöründe yüzde 2,8 ve gıda sektöründe ise yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

Mobilya hariç ağaç sanayisinde ise üretim geçen yıl yüzde 3,1 arttı.

Bu arada, ülkede sanayi üretimi Aralık 2020’de ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5’lik daralma kaydetti.