Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgeden yılın ilk ayında 6 ülkeye 2 bin 157 ton su ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminde 676 tonluk su ürünleri ihracatından 3 milyon 648 bin 285 dolar kazanç elde edilmişti.

Bu sene yapılan ihracat miktarda yüzde 219, değerde yüzde 176 artarak 10 milyon 73 bin 613 dolara yükseldi.

En fazla dış satım Rusya’ya

En fazla dış satım yapılan ülkeler Rusya, Vietnam ve Almanya oldu.

Yılın ilk ayında Japonya, Ukrayna ve Gürcistan’a da Doğu Karadeniz’den su ürünü satışı gerçekleşti.

İhracatın yüzde 54’ü Trabzon’dan

Ocak ayında 6 ülkeye 1205 ton su ürünün ihraç edilmesiyle 5 milyon 409 bin 840 dolar gelir sağlandı.

Trabzon’dan yapılan su ürünleri ihracatı, 2020 Ocak ayına kıyasla miktarda yüzde 986, değerde ise yüzde 1000 arttı.

2021 Ocak ayında yapılan ihracatla, Trabzon bölge ihracatının yüzde 54’ünü tek başına sırtladı.