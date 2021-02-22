Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Japonya hariç geriledi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Geçen hafta aşılama çalışmalarının başladığı Japonya'da, bazı eyaletlerin hükümetten OHAL uygulamasının kaldırılmasını isteyeceği haberlerinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 30.156 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,8 seviyelerine yükseldi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 azalarak 3.642 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 3.080 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 kayıpla 50.069 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 30.422 puanda seyrediyor.
Etiketler: Borsa
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