Bakan Elvan, esnafın karşılaştığı sorunları en aza indirmek için destek mekanizmalarını devreye aldıklarını söyledi.

Elvan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!” ifadelerini kullandı.