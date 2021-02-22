Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Elvan: Esnafımızı yalnız bırakmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonra da esnafımızı yalnız bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.
Bakan Elvan, esnafın karşılaştığı sorunları en aza indirmek için destek mekanizmalarını devreye aldıklarını söyledi.
Elvan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!” ifadelerini kullandı.
1. Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021
Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.
Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/MmnQ05gJNr
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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