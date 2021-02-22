Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,9910 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 6,8977, en yüksek 7,0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybederek cuma gününü 6,9763'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,9910'dan işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 8,4750'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,7830'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2110 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 90,2-90,5 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

22 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: