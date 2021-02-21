Koronavirüs salgını tatil tercihlerini değiştirdi. Doğayla iç içe izole tatil yapmak isteyenlerin sayısı arttı.

Kullanıcılarına özgürce gezme imkanı sağlayan karavanlara salgında talep arttı. Öyle ki Türkiye'de karavan üreten firmalar taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Firma yetkilisi Murat Kılıç, iç piyasada salgın döneminde yüzde 70 artış olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen karavanlara yurt dışından da talep arttı.

Karavanların büyük bölümü G. Kore'ye ihraç ediliyor

Manisa'da üretim yapan bir firma karavanların büyük bölümünü Uzak Doğu'ya ihraç ediyor.

Kılıç, "Salgından önce Güney Kore'nin bizden yıllık talebi 55 veya 60 adeti geçmiyordu. Şu anki talebi aylık 50 bandında" dedi.

Peki karavan alırken nelere dikkat etmeli?

Kılıç konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:

"Isı yalıtımına dikkat etmemiz gerekiyor, su sızdırmazlığına dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlisi uygunluk belgesi olmayan üreticilerden karavan alınmaması gerekiyor."

Karavan fiyatları 55 bin liradan başlıyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Ömer Çıttır