Efsanelere, şarkılara, şiirlere konu olan heybetli Hasan Dağı, 3 bin 268 rakımla Erciyes’ten sonra İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Arena Dağcılık Kulübü’nün 15 lisanslı sporcusu, beyaz örtüyle kaplanan Hasan Dağı’nda zirve tırmanışı yaptı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kar fırtınası bile yıldırmadı

1980 metre rakımda kar fırtınasına yakalanan dağcıları ne soğuk hava ne de tipi yıldırabildi.

Hava koşulları tırmandıkça ağırlaşsa da sporcuların tek hedefi zirveye ulaşmaktı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tırmanış 8 saat sürdü

Gün ağarmadan başlayan zirve tırmanışı, 8 saat süren bir mücadele ile tüm ekibin sağ salim zirveye ulaşmasıyla sonlandı.

Zirveye ulaşan dağcılar, zirvede çektirdikleri hatıra fotoğrafının ardından inişe geçti.