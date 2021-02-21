Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soğuk hava yıldırmadı: Hasan Dağı’nda zirve tırmanışı
İç Anadolu Bölgesi’nin 2’nci en yüksek dağı Hasan Dağı, adrenalin tutkunu sporcuların adresi oldu. Dağcılar, soğuk havaya rağmen 3 bin 268 rakımlı dağda zirve tırmanışı yaptı.
Efsanelere, şarkılara, şiirlere konu olan heybetli Hasan Dağı, 3 bin 268 rakımla Erciyes’ten sonra İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Arena Dağcılık Kulübü’nün 15 lisanslı sporcusu, beyaz örtüyle kaplanan Hasan Dağı’nda zirve tırmanışı yaptı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kar fırtınası bile yıldırmadı
1980 metre rakımda kar fırtınasına yakalanan dağcıları ne soğuk hava ne de tipi yıldırabildi.
Hava koşulları tırmandıkça ağırlaşsa da sporcuların tek hedefi zirveye ulaşmaktı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tırmanış 8 saat sürdü
Gün ağarmadan başlayan zirve tırmanışı, 8 saat süren bir mücadele ile tüm ekibin sağ salim zirveye ulaşmasıyla sonlandı.
Zirveye ulaşan dağcılar, zirvede çektirdikleri hatıra fotoğrafının ardından inişe geçti.
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