Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir otoparkın istinat duvarında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu.

Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]