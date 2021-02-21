Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da otoparkın istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otoparkta istinat duvarı çöktü. Park halindeki 3 araçta hasar meydana geldi.
Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir otoparkın istinat duvarında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Çökme sonucu bir araç moloz yığını altında kalırken, 2 araçta da hasar oluştu.
Araçlar, bulundukları yerden çıkarıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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