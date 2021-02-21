Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığı Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü.

Eksi 27,1 derece sıcaklığın görüldüğü İmranlı'yı, 26,8 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesi takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Bolu'da sıcaklık eksi 26,4

Hava sıcaklığı Bolu'da sıfırın altında 26,4, Erzurum Yakutiye'de sıfırın altında 25,3, Sivas Altınyayla ve Ardahan Göle'de sıfırın altında 25 derece olarak kaydedildi.

İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Kızılırmak buz tuttu

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı kısımları da buz tuttu.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan tarihi Eğri Köprü'nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]