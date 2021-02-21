Türkiye, tarımda dışa bağımlılıktan kurtulma konusunda adımlarını kararlılıkla atıyor.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün öncülüğünde 5 enstitü ile özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmalar meyvesini verdi.

3 yeni pamuk çeşidi tescil aldı

Tohum Islahçısı Ayten Dolançay, "Pamuk ıslahı ve yetiştirme konusunda çalışan 5 enstitüden biri olarak bizler pamuk ıslah çalışmalarını 1924'ten beri yapıyoruz, ama 2000'li yıllardan sonra tescil ettiğimiz çeşitlerin çoğu ticarete konu oldu" dedi.

Proje kapsamında geliştirilen 3 yeni pamuk tohumu çeşidi daha ABD'de tescil aldı.

Türkiye'nin pamuk üretimiyle tanıştığı ilk coğrafya olan Çukurova bölgesi bugün de yerli ve milli pamuk tohumu üretiminde başı çekiyor. Çukurova'daki Doğu Akdeniz Enstitüsü'nün ürettiği bu tohumlar dünya çapında ilgi görüyor.

Türkiye'ye tohum lisans ücreti ödenecek

Türkiye, yurtdışında geliştirilen tohumları kullandığında sürekli lisans bedelleri ödeniyordu. Ancak artık ibre tersine döndü.

Konuyla ilgili Tohum Islahçısı Hacer Kocatürk şunları söyledi:

"Milyonlarca doları bulan bedeller ödeniyordu. Ama artık yeni geliştirmiş olduğumuz milli, yerli çeşitlerimizin Amerika'da tescil edilmesiyle birlikte onlar bize tohumluk lisans bedeli olarak ücret ödemeye başlayacaklar."

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde renkli pamuk çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik projeler de hazırlanıyor.

