Yoğun kar yağışı bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Van

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 115 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açma, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 80 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için ekipler gece gündüz görev yapıyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Hakkari

Hakkari'de, kar, tipi ve çığ nedeniyle 21 köy 60 mezra yolu kapandı.

Zorlu arazi şartlarına ve bazı bölgelerdeki metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 81 yolu açmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 31 köy yolunun açılması için ekipler seferber edildi.

Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor, kaldırımlardaki buzları temizliyor.

Şırnak

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü merkeze bağlı Güneyçam, Uludere ilçesine bağlı Ortabağ, Beytüşşebap ilçesinin de Mezra, Gökçe, Çığlıca, Ilıcak, Cevizağacı, Dağaltı, Yeşilöz, Başağaç, Bölücek köyleri ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İki günden bu yana etkili olan kar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye, yüksek kesimlerde de 30 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.