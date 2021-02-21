Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 19, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 17, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 5, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan ve Kars'ta 3 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 125, Sarıkamış'ta 88 ve Konaklı'da 48 santimetre ölçüldü.

Bölgede sürücüler, vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.