Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahşap süs eşyası atölyesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde, ahşap süs eşyası üretilen atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kızılcaören köyü sınırlarındaki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin tüm tesisi sardığı yangına Uşak ve Banaz itfaiyeleri ile Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Tesisin deposunda 20 Ocak'ta da yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumandan etkilenmişti.
Etiketler: Yangın
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