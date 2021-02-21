Ticaret Bakanlığı gümrüklerden iç ve dış ticarete kadar birçok alanda önemli dijital uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Gümrüklerde tasfiyelik haldeki araç ve eşyaların e-ihale sistemi üzerinden açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldığı uygulama da bunlardan biri.

Rekabete ve herkesin katılımına açık olan sistemdeki üye sayısı 1 milyon 100 bini geçti.

Toplam 1,4 milyar lira gelir sağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ihale yönteminin başlangıcından itibaren 33 bin 409 tasfiyelik araç ve 19 bin 30 grup eşyanın satışından 1,4 milyar liralık gelir elde edildiğini açıkladı.

Pekcan, 2020 yılında e-ihale sistemi aracılığıyla satışlardan elde edilen hasılatın, 2019 yılına kıyasla yüzde 19 artış göstererek 442 milyon liraya çıktığını ve araç satışlarında yüzde 16, eşya atışlarında yüzde 34 artışın yaşandığını söyledi.

En çok ilgi tasfiyelik araçlarda

En çok ilgi tasfiyelik araçlara gösterilirken cep telefonu, giyim eşyası, kol saati, otomobil parçası da e-ihale yöntemiyle satışı yapılan ürünlerden.

Eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80’i ise ilk ihalede satılarak değerini yitirmeden ekonomiye kazandırılıyor.

Sistem mekansal kısıtları ortadan kaldırdı

İnternet üzerinden satışların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan sistem ile birlikte vatandaşların ihaleye girmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtlar ortadan kaldırıldı.

Kişiler ister internet üzerinden ister sahada görerek araç ve eşyaları inceleyebiliyor.

Üyelik ücretsiz

Üyeliklerin ücretsiz olarak yapıldığı sistemde katılımcılar, ihale için verilen en yüksek 2 teklifi anlık olarak görüyor, 3 iş günü teklife açık halde tutulan eşya ve araçlar bu sürede bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor.

Teklif verebilmek için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminata sahip olmak gerekiyor.

En yüksek teklifi veren katılımcı, eşya bedelini 7 gün içinde ödüyor ve ödemeyi takip eden 10 gün içinde eşya veya aracı teslim alabiliyor.