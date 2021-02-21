Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yola çıkan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, Tuzla tersaneler bölgesi demir sahasına ulaştı.

Burada bir süre pilotaj için bekleyen gemi, ardından pilotaj, römorkör ve palamar yardımıyla hizmet alacağı tersaneye yanaşmaya başladı.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.



