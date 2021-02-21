Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi Tuzla Limanı'nda
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Tuzla Limanı'na geldi.
Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yola çıkan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, Tuzla tersaneler bölgesi demir sahasına ulaştı.
Burada bir süre pilotaj için bekleyen gemi, ardından pilotaj, römorkör ve palamar yardımıyla hizmet alacağı tersaneye yanaşmaya başladı.
TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.
Etiketler: Doğalgaz
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