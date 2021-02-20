Fatura borcu bulunan şehit ailelerinin elektriği 3 ay kesilemeyecek
Yeni düzenlemeyle, 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler, şehit aileleri ve gazilerin kullandığı elektrik, borcun ödenmemesi halinde 3 ay boyunca kesilemeyecek. Resmi ve dini bayramlarda da elektrik kesme işlemi yapılamayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeye göre, 65 yaş üstündekiler, engelliler, şehit aileleri ve gazilerin meskenleri için süre şartı getirildi. Bu kişilerin abone oldukları meskenin elektriği, borcun ödenmemesi halinde de 3 ay boyunca kesilemeyecek.
Kesme işlemlerine zaman sınırlaması
Düzenlemeyle, tüm aboneler için borç nedeniyle yapılacak kesme işlemlerine de zaman sınırlaması da getirdi.
Buna göre elektrik, pazartesi-perşembe günleri arasında mesai saatleri içinde kapatılabilecek. Resmi tatil günleri ve bir gün öncesinde kesme işlemi yapılamayacak.
Borcunu ödemek isteyenlere 4 aya kadar taksit imkanı sağlanacak.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, abonelerin yönetmeliği okuyarak haklarının takipçisi olmalarını istedi.