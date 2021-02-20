Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, 65 yaş üstündekiler, engelliler, şehit aileleri ve gazilerin meskenleri için süre şartı getirildi. Bu kişilerin abone oldukları meskenin elektriği, borcun ödenmemesi halinde de 3 ay boyunca kesilemeyecek.

Kesme işlemlerine zaman sınırlaması

Düzenlemeyle, tüm aboneler için borç nedeniyle yapılacak kesme işlemlerine de zaman sınırlaması da getirdi.

Buna göre elektrik, pazartesi-perşembe günleri arasında mesai saatleri içinde kapatılabilecek. Resmi tatil günleri ve bir gün öncesinde kesme işlemi yapılamayacak.

Borcunu ödemek isteyenlere 4 aya kadar taksit imkanı sağlanacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, abonelerin yönetmeliği okuyarak haklarının takipçisi olmalarını istedi.