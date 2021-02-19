Geçtiğimiz yıl rekor seviyeleri gören altında düşüş sürüyor. Gram altın 395 liraya kadar geriledi.

Peki altın fiyatlarının gerilemesinde ne etkili oldu?

"Altın çağını yitirdi"

Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haldun Soydal, "Aşı bulunmasıyla Merkez Bankası'nın altın alımı düştü mücevherata olan yatırım düştü, altın talebi azalmaya başladı. Altın 2020'nin ortalarından sonra 2019'un ortalarında başlayan altın çağını yitirdi" diyor.

Altın fiyatlarının belirlenmesinde fon yatırımcıların etkisi büyük.

"Çok büyük yatırımcılar zamanlamayı iyi alıyorlar fon yatırımcıları özellikle. Hızlı bir şekilde girdikleri için bunlar altın piyasasında çok baskın dominant en önemli belirleyici bunlar altın fonları"

Uzmanlar altın yatırımcısının sabırlı olması gerektiğini belirtiyor.

Altının uzun vadede kazandıracağı düşünülüyor

Uzun dönemli düşünen yatırımcı için bugünkü fiyatların fırsat olabileceğini belirten Soydal, "Belirsizlikler altının yine de güvenli liman olacağı periyot oluşturabilir. Dolar kuru altın almak için önemli bir avantaj sağlayabilir" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar altının uzun vadede yatırımcısına kaybettirmeyeceğini belirtiyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü haftayı yüzde 0,05 artışla 398,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647,00 lira, Cumhuriyet altını 2.648,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 398,80 liradan işlem gördü.