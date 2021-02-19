Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), koronavirüs salgınının havacılık sektöründeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri aldı.

31 Ocak’a ötelenen kira bedelleri iptal edilecek

Buna göre DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılında düzenlenen ve vadesi 31 Ocak’a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek.

2021-2022 döneminde kira bedelleri yüzde 50 indirimli olacak

İlgili kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait Nisan, Mayıs, Haziran 2020’ye ait 3 aylık ve 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemine ait 6 aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarlar iptal edilecek.

2021-2022 dönemine ait kira bedelleri ise 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.

“Havacılık sektörünün yanındayız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salgın döneminde tüm sektörler gibi havacılık sektörünün de yanında olduklarını söyledi.