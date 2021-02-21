THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart'a kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini "850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.

