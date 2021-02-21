Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, İsrail seferlerini durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart'a kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.
Yolcuların bilet işlemlerini "850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.
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