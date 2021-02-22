Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,25 azalışla 409,70 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 13.811 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 azalışla 6.570 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 5.715 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,19 değer kaybıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,08 azalarak 22.876 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,2100 seviyesinden işlem görüyor.
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