Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye iç hat uçuşlarında lider
Türkiye, Avrupa'da iç hatta en fazla uçuş gerçekleştiren ülke oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının listesinde Türkiye, son 2 haftada gerçekleştirilen günlük ortalama 752 uçuşla birinci sıraya yerleşti.
EUROCONTROL'un 29 Nisan uçuş trafiği raporuna göre, Türkiye iç hatta günlük ortalama 752 uçuş gerçekleştirerek, bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığı sıralamada lider oldu.
Türkiye'yi, 708 uçuşla Fransa, 701 uçuşla Norveç takip etti.
Raporda, ülkeler arasında 2 hafta boyunca sıralama değerlendirmesi yapıldığı ve son değerlendirmede uçuşların 655 artış göstererek toplam 12 bin 165'e yükseldiği, Türkiye'nin, iç hat uçuşlarının son dönemde 229 artmasıyla listede birinciliğe yükseldiği belirtildi.
Son Haberler
- 06:51
- 06:06
- 05:17
- 04:56
- 04:46
Sıradaki Haber
Doğal gaz fiyatlarında değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz