BOTAŞ, Mayıs ayında geçerli olacak gaz fiyatlarına ilişkin tarife tablosunu yayımladı.

Doğal gazda, konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı yüzde 1 artışla, bin metreküp doğal gaz için bin 315 lira 500 kuruş oldu.

Sanayi abonelerine uygulanan fiyat ise bin 471 lira 414 kuruş olarak belirlenirken, elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 12 artış gerçekleştirildi.