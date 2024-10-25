Türk makarnası 166 ülkede tüketiliyor

Türkiye'nin hem üretiminde hem de ihracatında dünyada İtalya'nın ardından ikinci sırada olduğu makarnada yıl sonu 1,5 milyon ton dış satım hedefleniyor.

Türkiye'de durum buğdaydan üretilen ve kalitesiyle öne çıkan Türk makarnası, Avrupa Birliği'nin (AB) 20 bin ton kotasına rağmen son dönemde gerçekleştirilen ihracat rakamlarıyla öne çıkıyor.

Bu yılın ilk 8 ayında 984 bin ton ihracatı gerçekleştirilen Türk makarnası, Güney Amerika, Afrika ve Japonya başta olmak üzere 166 ülkeye satılıyor.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, Türk makarnasının dünyada önemli bir yeri olduğunu söyledi.

"Türkiye dünyaya daha fazla ihracat yapıyor"

Makarna konusunda önemli çalışmalar yaptığını aktaran Göymen, şöyle konuştu:

"Türkiye makarna üretiminde ikinci büyük ülke hem de ikinci büyük ihracatçı. İhracatımız geçen yıl 1 milyon 370 bin ton civarında. Bu tonajın sadece 20 bin tonu Avrupa ülkelerine, İtalya'nın ihracatına baktığımızda ise yaklaşık yüzde 60 ihracatını Avrupa ülkelerine yapıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatıyla İtalya'nın Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatı birbirinden çıkararak baktığımızda aslında Türkiye dünyaya daha fazla ihracat yapıyor."

Türkiye, makarnalık buğday üretiminde "şanslı" konumda

Göymen, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nün Türkiye'nin başvurusuyla dünyada kabul gördüğünü ve kutlandığını ifade etti.

Türk makarnasının kalite ve lojistik olarak önemli konumda olduğunu anlatan Göymen, şunları söyledi:

"Ülkemiz Mezopotamya'da bulunuyor ve burası durum buğdayın gen merkezi. Türkiye'de üretilen makarnalar durum buğdayından üretiliyor. Ülkemiz çok şanslı, dünyada her zaman durum buğdayı ekmeklik buğdaya göre daha pahalıdır. Bizim ülkemizde iki buğday arasındaki fark çok uzak değil. Türk halkı durum buğdayından üretilen makarna tüketiyor. Türk makarnası hem teknolojik anlamda hem de yatırım anlamında uzun mesafe kat etti. Son 10 yıl içinde bu takdir görüyor."

Türkiye makarna tüketiminde 8'inci sırada

Türkiye'nin makarna üretiminde dünyada takdir gördüğünü dile getiren Göymen, şöyle konuştu:

"Türkiye makarnada üretimde ve ihracatta dünyada ikinci sırada ama tüketimde 8'inci sıradayız. İtalya yılda 21 kilogram tüketiyor. Yunanistan 17 kilogram ama Türk halkı 8 kilogram tüketiyor. Halkımız yavaş yavaş makarnayı seviyor. Önümüzdeki yıllarda bu tüketim artacaktır. 2025'te Dünya Makarna Günü'ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Yatırımcıların ülkemize gelmesi hepimiz için iyi olacaktır."