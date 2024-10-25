Türkiye pilot kadrosuyla küresel havacılık rekabetinde öne çıkacak

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında küresel rekabette konumunu güçlendirmek amacıyla bir dizi adım atılacak.

Bu kapsamda, uluslararası standartlara uygun olarak sivil havacılık güvenliği ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam edecek.

Lisanslı pilot sayısının 19 bin 155'e ulaştırılması hedefleniyor

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 14 bin 201 olan lisanslı pilot sayısının bu yıl sonunda 15 bin 530'a yükselmesi bekleniyor. Gelecek yıl 16 bin 30 olması öngörülen lisanslı pilot sayısının, 2026'da 17 bin 450'ye, 2027'de 19 bin 155'e ulaştırılması hedefleniyor. Bu gelişimin küresel rekabette de avantaj sağlaması öngörülüyor.

Sivil havacılık kapsamında denetimler de kesintisiz sürecek. Yıl sonuna kadar 1787'yi bulması beklenen denetim sayısının gelecek yıl 1856, 2026'da 2 bin 273, 2027'de 2 bin 488 olması planlanıyor.

Standartlara uyum hassasiyeti

Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetlerindeki standartlara eksiksiz uyumu da hedefler arasında yer alıyor.

Bu yıl 0,5 olması beklenen "ülke adına tescilli hava araçlarının diğer ülkeler tarafından yapılan denetlemelerdeki (SAFA denetimi) kabul edilebilir maksimum puan seviyesi"nin, gelecek yıllarda korunması hedefleniyor.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da korunması öngörülüyor.

Bu amaçla sivil havacılığa yönelik güvenliği tehdit eden müdahale ve tehlikelere karşı tedbir alınarak bu konuda eğitim verilmesi, havalimanlarına giriş esaslarını belirleyerek güvenlik standartlarının uygulanmasına ve tehlikeli madde taşımacılığına yönelik düzenleme ve denetlemeler yapılması planlanıyor.